夢想淘心室9月1日【創時空】邀請到GLART插畫品牌的創辦人Gloria接受訪問，創辦人自喻自己如同一顆烤地瓜，外表可能略顯平凡，但內在充滿營養價值和甜美。創辦人以她的故事，向聽眾展示著「普通人也能活出不平凡」的真實力量。

從小時候起，Gloria就追尋著兩個夢想：成為一名漫畫家和一位國文老師。(照片/Gloria提供)

從小時候起，Gloria就追尋著兩個夢想：成為一名漫畫家和一位國文老師。她對漫畫情有獨鍾，甚至收集了超過600本漫畫，但同時，她也對當國文老師有夢想，因為國文老師啟發了她的內在潛能，使她想要成為能夠帶來正向改變的人。現在，她結合了這兩個夢想，成為一位插畫老師，將自己的創意與知識傳授給學生。

在她的職業生涯中，Gloria曾在航空業服務了八年，甚至擔任過助理事務長。她享受與各種人交往的機會，並在每位乘客身上找到了可愛之處。隨著結婚而離開航空業，她逐漸迷失了自己。但正是在這段低谷時期，她創立了GLART插畫品牌，重新找回了自己。

GLART插畫品牌的理念是將個人作品傳遞給更多的人，並鼓勵他人追求夢想。Gloria強調，最重要的是要相信自己，發現自己的潛能，並勇敢追求夢想。她鼓勵仍在堅持夢想、做自己喜歡的事的人，首先要找到自己的熱愛，然後跳脫框架，不論是來自世俗還是內心的害怕，都要勇敢面對並達成目標，堅持不懈地創造出自己的未來。

GLART插畫品牌以水彩作為主要的創作媒材，呈現出半寫實與極具細膩情感的風格。(照片/Gloria提供)

GLART插畫品牌以水彩作為主要的創作媒材，呈現出半寫實與極具細膩情感的風格。作品的色彩明亮鮮豔，充分展現了Gloria的天真和浪漫。她的作品主題圍繞在甜點、動物和少女等元素上，展現了她對生活的熱愛和創造力。此外，Gloria對環境和動物保護議題非常關注，她希望能夠在未來的作品中表達對環境的關切和呼籲，借助藝術來喚起更多人的關注。

每個人都有機會發揮內在潛能，通過努力、創意和積極的態度走出舒適區，在生活中創造出獨特和有意義的故事，並對自己和周圍的人帶來積極影響。Gloria的故事鼓勵著我們，只要勇敢行動，就能夠活出不平凡。就像她所說的，「我可以的話，你一定也可以，just do it!」。

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