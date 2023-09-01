為鼓勵國民參與體育活動，依據國民體育法第6條規定，每年9月9日為國民體育日，各級政府之公共運動設施，應在國民體育日免費開放供民眾使用，尤其今(112)年9月9日國民體育日適逢週六，教育部體育署鼓勵民眾攜家帶眷一起出門去運動，盡情享受運動樂趣。

體育署表示，民眾如果想要知道住家附近於九九體育日可免費開放使用的公有運動場館設施，可多加利用「全國運動場館資訊網」（https:// iplay.sa.gov.tw），該網站目前已設置「112年99國民體育日免費開放場館」專區，目前總計4,913處學校及公有運動場館可免費開放使用，該專區可查詢各縣市免費開放的場館、設施、開放時間及方式，民眾可依據自身需求查詢後就近至各免費開放使用之運動場館設施使用。

體育署提醒民眾須特別留意各運動場館設施免費開放方式，大多數場館為隨到隨用，惟部分場館仍採預約登記方式，建議民眾可儘早按照公告方式進行預約；此外，應特別注意部分場館目前正在整修，並不開放使用，建議民眾出發前可先查詢網站資訊，以免撲空。

各縣市政府配合九九國民體育日亦推出多項體育活動，希望透過九九國民體育日免費開放使用之運動設施，鼓勵民眾參與運動，盡情享受運動樂趣，並增進民眾身體健康及生活品質。