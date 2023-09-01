新北市教育局9/1日於蘆洲國中辦理「新北市驗光生公會公益配鏡捐贈活動」，張明文局長出席代表接受新北市驗光生公會捐贈國中小弱勢學童免費公益配鏡，並感謝公會的善行義舉。即日起，由各學校協助申請兌換券，受贈者攜帶低收入戶證明、眼科醫師處方箋及兌換券，就可以就近至該公會轄下51家合格驗光所免費配鏡，讓弱勢學童的視界從此變清晰。

新北市驗光生公會理事長邱建誠表示，公會整合新北市合格特約驗光所，辦理本次國中小弱勢學童免費配鏡2,100副的活動，發揮愛心，回饋社會。另外，蘆洲國中家長會長，新北市驗光生公會副理事長葉仁評也表示，協助國中小弱勢學童，改善視力狀況以健全生活及學習品質，也邀請集賢獅子會共襄盛舉，提供免費視力保健公益講座讓新北市國中小學校申請。

捐贈儀式由蘆洲國中受贈學童代表，九年級葉生非常感謝公會提供的免費眼鏡，期待開學上課終於能看得清楚了。驗光生公會當場也帶來視力保健講座，宣導近視是一種疾病，學童正處於成長期，如未獲控制每年度數恐增加100度；500度以上即為高度近視，而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變，未來失明風險高。葉生說，聽了講座與體驗後，將會認真控制近視度數，保護視力不再惡化。

新北市驗光生公會公益配鏡捐贈活動，新北市驗光生公會副理事長葉仁評(左1)、公會理事長邱建誠(左3)、張明文局長(左4)。(照片/新北市教育局提供)

教育局強調，3年來受疫情與線上教學影響，全國國小學童裸視視力不良率大幅提高0.74%，而新北市國小學童裸視不良率僅微幅提高0.1%，不良數據相較全國成長趨緩，顯見視力保健推廣發揮成效。

此外，感謝驗光生公會，合格驗光人員用專業的技術和知識，提供公益配鏡活動照顧弱勢學童；提供視力保健講座，為學童視力健康支持守護。未來，公私協力將繼續合作努力，共同守護學童的視力健康。