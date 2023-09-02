延續前兩屆「多元信託創新獎」系列活動及「信託有愛 徵影活動」好評回饋，今年舉辦第二屆「信託有愛 徵影活動」，以業界出題、學生作題的模式，並輔以信託業師加入，擴大多元信託運用的創作參與。主辦單位工商時報邀請21位大專院校科系主任、教授共同參與「2023信託有愛 徵影活動線上說明會」，期望傳承第一屆盛況，使普羅大眾對於「信託」有更進一步的理解。

將信託觀念紮根學子 打造信託多元宇宙

金管會主委黃天牧曾表示，信託可應用在生活各個層面，在他擔任官職期間，最在意且一定要推動的業務即是「信託」，他從信託法規草擬開始，到見證台灣信託業過去20年的演變與成長，並在上任金管會主委後，推出「信託2.0」政策，希望協助信託普及，尤其能夠在安養照護上發揮功能，減少社會悲劇產生。

活動總召集工商時報執行副總謝奇璋指出，因應社會高齡化、少子化趨勢，防患未然的危機意識及養老意識的提升，用信託資產養老蔚為風氣，今年延續舉辦第二屆「信託有愛 徵影活動」期望透過青年學子創意，激發大眾對於信託的多元想像。在前年疫情嚴峻之際，企業透過信託辦理員工福利金額大增350億元達到1,758億元，愈來愈多銀髮族也把現金、不動產、股票債券、保險金收益等財富，透過信託來維持樂活安養的退休安排，智慧的將財富傳承，尤其台灣預估在2025年進入超高齡社會，未來民眾的安養信託、財富傳承信託等多元需求將愈來愈多。有鑑於此，工商時報期盼透過徵影活動，替信託業界帶來漣漪效應。

「2023信託有愛 徵影活動」採用線上說明會模式，廣邀21所大專院校科系主任、教授共同參與線上合影。(圖／工商時報提供)

因應海葵颱風來襲，此次「2023信託有愛 徵影活動說明會」採線上會議模式，將主辦單位的熱情透過網路傳達給各大專院校，期望老師們能對此次的說明給予反饋，提供更加創新且多元的想法。活動規劃以企業策略單命題模式，加上信託業實務多元創新案例，向學生募集創意短片，由「企業導師—經驗交流協助學生了解信託方向」和「學校課程導師—專業影像技術輔導」一同幫助學生完成，不僅展現多元信託的想像，更能提早認識多元信託制度，並激發民眾對多元信託的了解，將信託概念紮根青年學子，有助推廣至社會大眾。

產官學跨界合作 展現信託服務創意觀點

工商時報身為財經專業媒體翹楚，期能善盡媒體社會責任，廣邀各大學院校優秀學生團隊，透過青年學子獨有的創意，將眾多創新信託實務案例，推廣給社會大眾了解，進而了解運用信託，共創美好未來。

明新科技大學多媒體與遊戲發展系副教授張齊軒表示，能與工商時報合作深感榮幸，也非常感謝提供徵影活動參賽平台讓同學練習，期盼參與活動的同學能透過此次活動增加拍攝影片技術上的成熟與自信。

致理科技大學多媒體設計系主任陳世倫提到，去年同學們一開始對於「信託」其實都非常陌生，也排斥參加徵影活動，但透過校園巡迴說明及業師的專業輔導後，不但更加深入理解信託的理念，並燃起拍攝熱情，非常鼓勵青年學子今年繼續參賽。

嶺東科技大學數位媒體設計系專技助理教授蕭弘林指出，個人對於整體活動非常感興趣，且希望能夠增設動畫相關獎項，相信更能喚起動畫創作學子們的報名意願。

銘傳大學新媒體暨傳播管理學系兼任助理教授蕭智元表示，第一屆的徵影活動對於同學在實務操作與經驗累積都有莫大的幫助，此外，學生們也能藉此機會接觸到跨領域的事務(影片製作、行銷企劃)，不僅幫助學習能力有所提升，也能在年輕就認識到「信託」的概念。

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系助理教授王健明認為，透過信託機構業師對於信託的說明，更能讓同學們清楚認識何為「信託」，並更加專注於案例主題的拍攝。

第一次接觸到徵影活動的嶺東科技大學視覺傳達設計系副教授黃庭超建議，在宣傳活動過程中，讓學生們了解信託的核心概念是首要之務，在拍攝上也較能發揮，因此同學在校巡活動和業師說明會中都要特別注意。

國立臺灣藝術大學學生事務所助教呂威瑩提到，希望未來活動的期程能搭配學校行事曆，若能配合同學們的期中作業，對於老師的學期安排會較為便利。

世新大學資訊傳播學系助理教授江信昱提問，對於策略單上的故事內容，學生們是否需要完全依照案例故事拍攝。有關這部分，工商時報金融組郭亞欣表示，同學不一定要完全依照故事案例呈現，「我們非常鼓勵學生展現創意發想」，並期望透過影片呈現信託的多元樣貌。

「2023信託有愛徵影活動線上說明會」獲得多位老師的專業建議與迴響，活動將於今日2023年9月1日正式起跑，歡迎大學院校各科系同學揪團參賽，給自己一個跨界、跨系學習的合作機會，透過青年無限的創意，促進多元信託理念普及，也讓信託成為安定社會的基石。活動報名網址：https://trust.ctee.com.tw/27063

活動官網

「2023信託有愛徵影活動線上說明會」出席名單：

1. 中國文化大學廣告學系副教授 黃元禧

2. 中國文化大學美術學系助理教授 劉冠辰

3. 元智大學資訊傳播學系技正 蔡美珠

4. 元智大學資訊傳播學系主任 鄧進宏

5. 世新大學資訊傳播學系助理教授 江信昱

6. 玄奘大學大眾傳播學系副院長 邱琪瑄

7. 佛光大學傳播學系副教授 徐明珠

8. 明新科技大學多媒體與遊戲發展系副教授 張齊軒

9. 致理科技大學多媒體設計系主任 陳世倫

10. 真理大學運動資訊傳播系助理教授 廖振博

11. 國立高雄大學金融管理學系主任 陳怡凱

12. 國立清華大學藝術與設計學系教授 蕭銘芚

13. 國立臺灣藝術大學學生事務所助教 呂威瑩

14. 國立體育大學休閒產業經營學系助理教授 吳裕勝

15. 臺中科技大學財務金融系助理 莊品萱

16. 銘傳大學新媒體暨傳播管理學系兼任助理教授 蕭智元

17. 黎明技術學院演藝影視學程影視傳播系講師 吳家凱

18. 醒吾科技大學新媒體傳播系副教授 郭石城

19. 龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系助理教授 王健明

20. 嶺東科技大學數位媒體設計系專技助理教授 蕭弘林

21. 嶺東科技大學視覺傳達設計系副教授 黃庭超