國立暨南國際大學日前舉辦112學年度親師座談會，會中由AI生成的暨大武東星校長語音開場致詞，隨後由曾永平主任秘書介紹最新導入的「數位書僮」暨大生活圈Line@系統給每位新生與家長。親師座談會捨棄以往各個單位處室輪流介紹的方式，改採用數位書僮Line@貫穿全場，並搭配線上與線下的提問，充分展現AI與數位校務治理的能力。

暨大校長武東星教授表示，暨大在校園裡致力於提供多元化的教育與學習機會，以培養學生的國際思維與在地實踐的能力。鼓勵學生參與各種創新創業、國際交流、實習機會和社會服務項目，以擴大學生的視野和增加實踐經驗。同時，也提供優秀的師資能量和專業的教學設施，像在學校圖資大樓的二樓，就建構了全台佔地面積最大的語言教學中心，為學生提供高品質的教學和各種外語的培訓。透過「台灣國立大學聯盟」的平台，暨大學生可以與11所國立大學進行跨校輔系與雙主修。

暨大副校長楊洲松表示，觀餐系的校友同時也是23-24年度埔里扶輪社社長蔡志昇同學，利用本身資訊的專長，打造了暨大生活圈Line@數位書僮系統，除了整合了全校各處室的相關資訊外，也將全南投境內所有吃喝玩樂生活Google評價4.0以上的店家資訊，透過Line@進行整合。未來也將持續籌劃與AI相關的學生學習課程與講座活動，來增進師生對AI的認識和教研應用。不斷推動各項與產業界的資源和合作，為每個學系的學生提供更豐富的產學共構學程，來提升學生的就業競爭力。

在與新生家長的對談中，武東星校長特別請所有的家長加入暨大生活圈Line@數位書僮系統的即時對談服務。除了現場提問即時回答之外，未來也可以透過線上對談的服務，提出問題再由暨大所有的一二級主管在後台進行各個處室專業問題的回覆，即時處理同學與家長的所有建議事項。學生家長劉盈纓表示，暨大建構的數位書僮系統，可以讓家長即時地和學校行政單位保持聯繫，所有的提問，均可在最快的時間之內獲得解答，為數位AI便利生活的最佳展現。