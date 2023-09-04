武漢金銀湖杯第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽-台北賽區菁英賽由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主辦，並由中華兩岸文經協會承辦執行，初賽已於8月19日舉行，有相當多件優秀的參賽項目，在參賽種類上也是相當多元。

藉由本次培訓課程，參賽者們能夠吸收新知、提升自我的簡報能力，期望入圍決賽團隊能於最終舞台取得佳績。。(攝影/劉于瑄)

決賽入圍名單前十名的公司分別為: 迪菲循飛航科技股份有限公司、日月無疆有限公司、樹德科技大學團隊、國立臺灣大學-科學毛怪 PetSci、阿多瑪生化科技、邁威文創科技有限公司、尚進教育訓練有限公司、福爾摩莎科技創意與商務有限公司、台大杏康、承聖工程顧問有限公司，恭喜進入前十強的團隊。

簡報力培訓課程邀請廣播節目暨金鐘獎主持人、佛光大學傳播學系教授-宋銘老師。 (攝影/劉于瑄)

簡報力培訓課程邀請世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授-温偉群老師。(攝影/劉于瑄)

為了協助參賽者於決賽時有更好的表現，中華兩岸文經協會於9/2日針對入圍及參賽選手舉辦簡報力培訓活動，凡是參與初賽的隊伍皆可參加。本屆賽事以“兩岸同心，共創共贏”為競賽主題，希望海峽兩岸青年能優勢互補，齊心築夢跨越距離，持續良好的互動。決賽訂於9/13日前往武漢決賽舞台，因為兩岸青年團隊競爭激烈，好項目需要有好的呈現方式，才能獲得評審青睞。主辦單位希望藉此培訓活動增進團隊的簡報力及答辯靈活度，將自身的簡報內容以及表達力調整到最佳狀態，有益幫助台灣參賽者於兩岸決賽舞台上取得最佳的表現與成績，獲得勝出。

更多的參賽資訊，可關注臉書江城拾光: https://www.facebook.com/%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E6%8B%BE%E5%85%89-702404386611990