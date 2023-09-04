為增進北臺8縣市師生英語溝通力及國際交流，基北北桃、宜蘭、新竹縣市和苗栗等8縣市於9月24日至11月25日接力舉辦8場次免費線上國際英語營，即日起開始報名至9月15日止，國小3年級至高中11年級皆可參加，可逕至新北市國際教育資訊網(https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home)報名，不出國也能暢遊國際主題樂園，體驗狂歡繽紛的異國派對饗宴!

教育局表示，北臺8縣市攜手共創的「北臺區域發展推動委員會」合作平臺資源共享，今(112)年由新北市再次擔任主政縣市，外籍師資及國際生接力規劃異國特殊節慶、美國主題遊樂園、南非文化部落及各國自然景點等主題活動，運用數位科技進行線上分享，打破縣市藩籬，縮短城鄉差距，教與學零距離，讓學生大開眼界、多元方式學習。

英語營主題多元豐富，包含「加拿大故鄉風情My Hometown」、「各國文化節日大不同」、「萬聖節驚魂Happy Halloween!」、「南非動物方城市及部落文化」、「Hello,World!認識菲律賓傳統風情及節慶狂歡派對」及「美國遊樂園」，各縣市外籍老師與國際生將帶領學員們探索加拿大、美國、南非、菲律賓、印度、義大利等逾10個國家特色文化，並透過線上零距離即時互動分享，看世界學語言。

新北市將帶領學生「趣」玩迪士尼新世紀樂園環遊世界、到紐約樂高樂園玩遍各式積木，及以好時主題樂園「視」吃各種巧克力和糖果；還要跟著臺北市及新竹縣進入五彩繽紛六色旗的南非野生動物王國及探索部落文化，兇猛的獅子躺在大樹下、鱷魚在沼澤中蓄勢待發，體驗南非多元文化，一同揭開南非的神祕面紗；苗栗縣及宜蘭縣將介紹由七千座島嶼組成的菲律賓，從傳統節慶的狂歡派對開始，體驗色彩繽紛的巡遊、舞會和美食盛宴，認識國家文化的獨特魅力，讓學生不出國也能享受英語學習的趣味。

教育局補充，為朝向「在地化、資訊化、普及化、國際化及行動化」目標，北臺8縣市透過實質互惠交流的方式整合各縣市資源，以跨域合作策略深化地域合作，豐富國際教育內容深度及廣度，並拓展學生國際視野及跨國互惠交流的合作機會，並攜手讓總人口超過千萬的8縣市治理平臺，共榮共好。

國際生帶領學生參加英語營做有趣實驗。(照片/新北教育局提供)