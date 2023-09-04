新北市教育局今年首度舉辦「新北市112年度學習型家庭暨社區選拔活動」，收件日期至9月28日止。新北市終身學習輔導團副總幹事，頂埔國小校長方慶林表示，通過選拔者將成為新北市推動典範，並將於結合年底舉辦的新北市學習型城市成果博覽會進行公開表揚，歡迎各家庭或社區踴躍投件，展現共學成果！

教育局表示，新北市推動學習型城市計畫，於去年邀請專家學者及終身學習輔導團進行「新北市各類學習型組織指標建構研究」，並於年底學習型城市論壇發表研究成果，今年更參考指標內容具體轉化為「學習型家庭暨社區選拔計畫」，希望透過徵件鼓勵市民主動參與學習、促進自我實現，提升城市整體終身學習力。

本活動徵選類別分為「學習型家庭」及「學習型社區」兩類。「學習型家庭」部分，成員至少1人設籍新北市，徵選進行家庭共學活動的模範家庭，能經常一同參與學習活動，共享學習的樂趣，運用豐富的學習資源，分享彼此學習經驗，讓學習成為家庭成員日常生活中重要的部分。「學習型社區」則徵選推動學習風氣的模範社區，透過社區民眾自發了解住戶學習需求、訂定社區學習方向，進行豐富的學習活動，並照顧到多元族群的需求，進而讓成員有所成長與改變。

方慶林表示，學習活動可以很多元，不論民眾是在家裡閱讀、到藝文機構參訪、透過線上資源學習，或號召左鄰右舍共同規劃多元豐富的學習課程，都是共同學習的方式。歡迎踴躍投件，分享規劃過程與成長點滴。

教育局補充，推薦方式報名可由新北市各區公所、里辦公室、各機關學校、終身學習機構、民間團體等推薦。也可以由各家庭或社區自薦。關於本計畫徵件更多資訊請至新北市政府教育局網站(https://www.ntpc.edu.tw/index.jsp)、新北市社會教育資源(https://lll.ntpc.edu.tw/Module/Bulletin/Index.php)最新消息區下載，歡迎各家庭暨社區踴躍投件，共襄盛舉。