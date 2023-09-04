龍華科技大學去年攜手台灣區電機電子工業同業公會，開辦「iPAS初級天線設計工程師能力養成班」廣獲好評，今年再度與電電公會合作開班，邀請擁有豐富經驗之業界講師授課，學員可習得傳輸線理論、天線基礎原理、天線參數、天線模擬與設計、量測及分析，以及天線設計工程師證照介紹等理論與實務，並在該校（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠進行實作體驗，期能輔導參訓學員順利通過經濟部iPAS產業人才能力鑑定，培育國內無線通訊天線設計領域產業人才。

龍華科大學術副校長陳逸謙表示，台灣區電機電子工業同業公會長期認同並協助推動iPAS能力鑑定，和龍華科大合作規劃iPAS初級天線設計工程師能力養成課程，而龍華科大是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」與「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」的學校，能透過與業界同步的產線實作場域，積極推動產學連結，並培育相關技術種子師資，提供學子及學員完整一站式實習，累積全面的產線實作經驗，為人才培育扎根。

陳逸謙指出，經濟部為充裕產業升級轉型所需人才，105年起推動iPAS產業人才能力鑑定業務，透過人才能力鑑定制度，由學校或培訓機構配合產業需求規劃課程，以輔導學生就業並縮短學用落差，同時鼓勵在校生及相關領域從業人員報考。而由於擁有iPAS證書在業界享有優先面試、聘用等優勢，並且初任薪資平均高於一般求職者約一成，坊間人力銀行皆規劃iPAS職缺專區，學員獲證後對未來求職、加薪均有相當大助益。

本次課程為期兩日，全程參與研習學員，電電公會更補助iPAS天線工程師能力鑑定考試費用。首日邀請業界－十大科技劉政廷經理，講解iPAS天線設計工程師簡介、天線概論-傳輸線理論、天線基礎原理及天線參數，讓學員對天線種類與特性、輻射原理、阻抗匹配等專業具備基礎認識。第二日則是實務課程，由龍華科大電機系助理教授陳瑞鑫在該校「(5G)行動通訊模組測試與調校」類產業環境實驗室，講授天線模擬與設計、天線製作、量測及分析，並指導學員實作。

參訓學員非常踴躍，涵蓋中央大學、清華大學博士後研究、虎尾科技大學、修平科大、長庚大學、中原大學及龍華科大老師，以及鈺寶科技、云辰電子、世行、光寶、全穎科技、金橋科技、星河半導體、英商擬未台灣科技、康訊科技、捷智科技、竣茂工業、雲達科技、敬鵬工業、嘉恭實業、豪岑電子、慶陞工業、邁克威等主管及工程師近50人參與研習。學員們藉由實務操作，建構實務導向學習方式與技術能量，有效提升產業人才專業職能與職場競爭力。

參訓學員聆聽講師講解，以建構實務導向學習方式與技術能量。(照片/龍華科技大學提供)