大同大學體育熱門選修之一潛水課程，上學期選修同學，有七成考取初級潛水員證照，反應熱烈。今年第二次開設潛水課，一開放選課就額滿，「好玩又很酷的體育課」，讓學生非常喜歡。

「潛水是充滿挑戰與刺激性的運動，除專業知能，同學們也能欣賞到水底世界的美麗」，指導老師邱芳斌說，課程分為兩階段，同學先學習「安全、水中溝通、技巧」等專業知識，像是耗氧量控制、共生潛水、浮力與配重、手勢溝通等等，接著就要下水練習，包含穿戴裝備、孰悉技能。

學科、術科過關後，依照個人意願，可參加潛水員考試，必須在海邊進行海洋實習考核，通過後即可取得open water初級潛水員證照。上學期潛水課共有20位同學完成課程，由另外一位指導老師張亦昇陪同練習，共14人考取初級潛水員證照。

體育室主任徐育廷說，「休閒開放水域水肺潛水課程」希望給同學多元的體育課選擇，台灣四面環海，親近水域的機會多，讓學生享受潛水樂趣之外，能進一步認知海洋與保育的重要性。

「很酷的課程，感覺超讚！」上學期修課的資工系同學王少雷表示，以前沒潛水過，上課後第一次體驗。一開始有點害怕，還好有老師的耐心教導，慢慢地可以享受潛水運動，以及跟同學一起潛水的樂趣。