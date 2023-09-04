開學大禮包，臺北酷課雲除線上已有1,442部素養導向全動畫學科影片隨選隨看外，今年9月再增逾200部影片，涵蓋國小到高中的數理以及國中社會學科，亦是平臺首度針對社會學科地理科推出系統化學習影片，9月份將有52部國中地理科影片上線，內容將涵蓋國中7、8年級上學期學習單元，提供學生自主學習，克服各種學習難題！

酷課雲112年全新製作地理科動畫影片，更是全國師生引領期盼，9月將有52部七、八年級地理科動畫可供觀看，目前已有26部上線。尤其是國中生最困擾的「位置表達」、「經度與時區」、「全球氣候類型」，這類需要計算或是較為抽象的知識章節，透過圖像視覺引導，以及動畫呈現方式，讓學生可以從動畫中更迅速理解其知識概念及應用。

酷課雲針對國中全年段數學、理化，生物及地科的學習影片皆已全數完備，特別推薦國高中的同學們一起跟著影片中的小數蛙及狐狸貓展開學習旅程!不論是作為升國中的預習、或是升高中複習遺忘的知識點，酷課雲皆已做好全面支援。目前學科畫影片每月平均觀看次數逾46萬次，以高中化學及國中生物最受學生歡迎，其中又以國七生物「細胞的構造與功能」這部影片觀看人次最多，亦最多學生留言討論，國八理化的「元素週期表」影片暫居第二，內容淺顯易懂，幫助學生輕鬆理解及記憶原子序，深受學生好評。

景美女中吳同學表示，從小就對做實驗特別感興趣，但在學校做實驗的機會較少一點，透過這些影片可以了解很多新的原理，且有影像輔助能使印象更深刻，這些影片很有幫助。內湖國中符同學表示，原本上課沒聽懂的地方，可以來酷課雲反覆觀看，讓觀念更清楚、脈絡更清晰，且可愛的動畫加連結生活的選材，以及顯而易懂的講解，讓程度不好的學生也能輕易了解，謝謝酷課雲用心製作的教學影片。

另外，酷課雲也規劃與Hahow好學校合作，112年12月起，學生可透過酷課雲首頁（https://cooc.tp.edu.tw）免費修讀Hahow好學校課程，其內容涵蓋商業、設計、科技、語言、生活等領域，讓學習跨域無邊界！敬請期待更多元豐富的臺北酷課雲，亦歡迎訂閱臺北酷課雲YouTube頻道，搶先獲得更多學科影片資訊。