為提升全民對多元文化的體認與交流，教育部國民及學前教育署廣邀各校學生參與「全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，於9月4日至30日開放徵件。國教署表示，本活動自104年開始，迄今已辦理9年，111年度共有402人參賽，共80人獲獎，受到親子熱烈回響。更多活動資訊可至「新住民子女教育資訊網」（https://mkm.k12ea.gov.tw），歡迎踴躍報名。

國教署說明，以111年多語多元文化繪本親子共讀心得感想國小高年級組特優作品《跨界的幸福（二）15個新住民的動人故事》為例，該作品由臺南市永福國小學生張宸揚撰寫，由老師陳峻樺指導。內容描述15位新住民因為各種原因，從各個國家來到臺灣成為這塊土地的一份子，縱使在語言上的不熟悉、文化上的差異以及生活上的適應卻不因此而氣餒，反而將遭遇到的阻力化作助力，更加用心的學習，在各自的行業努力與付出，並將本身異國文化元素的特色優點融入生活，也為臺灣的多元環境，創造出更豐富的容貌。臺灣最美的風景是「人」，走在街道上不乏異國風情的料理與服飾店隨處可見，透過張宸揚同學的作品，期待人們能夠尊重不同的來自不同國家的文化，對新住民多一點關心與體諒以及友善且平等的對待，能為生活帶來更豐富的樣態。

國教署表示，多元族群是臺灣社會發展的特色，藉由「全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，以倡導多元文化繪本親子共讀為起點，鼓勵親子共學，養成學生喜愛閱讀、認識自我，透過繪本學習，培養學生知識的活用，並促進國際族群融合及多元文化傳承與創新多元智能的展現，歡迎並鼓勵各校踴躍報名參加。