海葵颱風攪局，9月3日晚間八點，中部縣市紛紛宣布停班停課。國立暨南國際大學原排定9月4日舉辦112學年度新生入學輔導活動，臨時改採線上舉行。早上九點一到，大一新生共計上千人同時上線，最高人數達1122人。雖今天埔里無風無雨，但上千人同時上線的新生入學輔導活動，充分地展現了暨大數位校務治理與隨機應變的卓越能力。

暨大武東星校長表示，這個世界面臨不斷地變動，從全球氣候暖化所造成極端氣候對於區域的影響之外，各式各樣的變與不變都不斷地考驗我們。像是昨天晚上臨時宣布停班停課後，暨大行政團對立刻進行因應，加開五台伺服器，讓所有的新生在今天的新生入學輔導可以更改為線上舉行。在訊息傳達上，更是採取多元的管道，舉凡官方首頁、FB、Line Voom、Line@訊息推撥、大一新生Line群組等。

雖改採線上新生入學輔導的模式，但流程規劃跟親臨現場幾乎無異，社團表演因學生無法實體到場，也改採預錄的方式進行。在昨天晚上由暨大嘻哈研究社的創設社長，參加過《大嘻哈時代2》的Forty顏世琳帶來預錄的社團表演，隨後則是管樂社的線上音樂會。

暨大此次的新生輔導說明會，共動用近50名工作人員與一二級行政主管，除展示日前在親師座談會所展現的武東星校長AI致詞，也針對Line@暨大生活圈數位書僮、校內網路設定、共享機車APP使用、統聯返鄉專車預約系統、菸害防制、以及交通道路安全講習……等等，詳細進行說明。

暨大計算機暨網路中心主任蕭桂森教授表示，這是暨大在疫情之後，再一次在這麼短的時間之內，全校動員進行千人遠距連線實戰操演，包含所有的訊息露出、美編廣宣設計、各個平台設定、以及各處室的協調聯繫均在數小時之內完成部署，順利完成此次的親人線上新生入學輔導。