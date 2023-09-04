中臺科技大學與臺中市文化局、臺灣東亞國際文化藝術交流協會合作，以臺中市為場域，舉辦「時光之河．敘寫大臺中特展」，展覽時間從即日起至9月29日，歡迎愛好藝文的民眾於開放時間親臨到場觀賞。

此次特展作品除了有已故名家余如季的臺中印象作品外，還有人間國寶當代新藝，透過文學穿越時空，呈現大臺中百年人文藝術發展風華。展出藝術家有王美玥、王美惇、張維恒、李本育等11位，全場作品60件，涵蘊了文學、美術、攝影、工藝，以及當代藝術等多元表現，視覺效果豐富，透過圓形展廳的動線規劃，交融出多層次文化美學，讓人彷彿穿越時空，讀取文化城近百年人文藝術發展風華。

從金馬獎得主余如季的臺中印象到林藝斌大幅臺中空照圖，以及張維恒醫師的插畫台中攝影拼圖，每件都喚醒人們的童年記憶，而李本育教授的作品，融合漆藝與精工藝術，呈現當代人間國寶精緻內斂的華貴氣質，畫家王美玥、王美惇、王程稼、徐育瑜分別展出書法、洗墨、油畫、複合媒材、膠彩作品，每個人風格與特色皆不同，繞展場一周，處處有驚喜，時時有驚艷。

文化資產的保存與活化傳承已然成為促進社會朝向永續發展的重要理念，中臺科大傳承大臺中人文藝術精髓，結合多樣化的美學表現，構建大臺中藝術文化展現空間，有利於展現文化藝術創產業之美。藉由文化多樣性、藝術發展與社會凝聚力，提升文化環境的韌性，有助於和諧夥伴關係的建立，增進對於文教、城市社區與藝術家等多方的合作機會。