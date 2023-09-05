「繩力女孩」為國爭光，締造「八金傳奇、郭昇門檻」!今年8月底景美臺灣師大拔河隊赴瑞士參加「2023年瑞士世界盃室外拔河賽」勇奪八面金牌，這也是拔河史上很難超越的門檻，從此立下典範。

此次代表隊由林麗華校長、黃贇瑾校長、張少熙教授、郭昇教練領軍，在8月31日、9月1日公開賽中，奪下女子540公斤級、男女混合580公斤級、U23女子500公斤級、U23混合560公斤級金牌、女子500公斤級第四名，在 9月2日、3日錦標賽中，奪下女子500公斤級、U23女子500公斤級、女子540公斤級、junior 480公斤級金牌、U23混合560公斤級銀牌、成人組混合580公斤級第七名，戰果豐碩、衛冕成功。

隨著世界盃到來，景美師大聯隊集訓的強度也越來越高，面對接連不斷的密集苦練，選手們的身體疲憊度與心理壓力不斷升高，甚至部份選手因承受不了壓力而選擇相繼離開，也有選手在比賽前2個月時突然發生手部發抖的病症，剛開始誤以為是肌肉受傷、神經受損或是腦部發生病變，經由腦部斷層掃描與肌動力檢測，仍然找不出病因，直到出國比賽的前一個禮拜，在長庚醫療團隊細心照護之下，才終於找出原來是因為葉酸攝取量不足而導致選手手部發抖，經重新調整其飲食後才逐漸改善症狀，可見選手們的身體與心理承受著極大壓力。我們優秀的表現讓大家看到臺灣，賽後其它隊伍選手也來和我們交換禮物，賽場下大家真摯情誼的交流贏得比賽也獲得友誼。

比賽過程中感謝周寤竹校長、林麗華校長、黃贇瑾校長、張少熙教授的深情陪伴，師長們彼此分工，張羅選手三餐飲食、後勤支援、鉅細彌遺現場報導，分享拔河隊的艱辛與榮耀，成為黃衫繩力女孩們最堅強的後盾，無論面對多艱難的挑戰，師長們永遠站在第一線溫情相伴，讓拔河隊變得更加勇敢茁壯。謝謝總統、副總統、行政院長、教育部長、臺北市長、教育局長、體衛科長、中教科長第一時間致電祝賀，感謝大家的鼓勵與支持，拔河隊將持續努力，為國爭光！