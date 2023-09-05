2025年，台灣邁入超高齡社會，也就是65歲以上的老年人口超過20％。根據統計，大部分銀髮族偏好走路、散步，鮮少接觸肌力、平衡或心肺運動，容易導致肌少症。為此慈濟科技大學鎖定吉安鄉（老年人口達14,000多人），設立勝安銀髮健身俱樂部，方便老人家就近運動。

花蓮縣長徐榛蔚表示，非常樂見慈濟科技大學在吉安鄉，成立銀髮健身俱樂部，再加上國興里、慈濟大學、東華大學，花蓮共有四家銀髮健身俱樂部。僅需花費不到一個便當的錢，就能在專業教練的指導下，讓老大人安全健身。

衛生福利部國民健康署社區健康組長李嘉慧表示，預估在全台設置288處「銀髮健身俱樂部」，由專業人員提供運動指導，鼓勵長輩就近運動，預防及延緩失能。慈濟科技大學校長羅文瑞表示，透過銀髮健身俱樂部，增加青銀互動機會，讓學生多接觸長輩，更在閒聊互動之餘，自然而然的把運動融入日常生活。

有別於坊間健身房收費高、器材使用率低，銀髮健身俱樂部規劃「小而美」的配置，以腿推舉、伸展、屈曲、外展、內收、原地划船機、飛輪訓練車為主，增強老人家的下肢肌肉力量為目標，提升阿公阿嬤站立、行走、上下樓梯，維持平衡感，避免跌倒。

尤其，銀髮健身俱樂部特地選在宮廟附近的活動中心，是長輩最常聚集的場所，進一步降低心理抗拒和排斥。再搭配專業教練指導，採小班制教學，循序漸進的提升肌肉質量，增加骨質強度，進而抵抗退化、延緩失能，是目前運動科學界認為「最有效的抗老化模式」。

根據世界衛生組織的最新身體活動指南，除了每週150至300分鐘的中等強度有氧運動，高齡者還得加入每周2次中等強度以上的阻力訓練，也就是慈濟科技大學主推的「長輩個人專屬運動課表」。

身為教育部體育署中級國民體適能指導員的慈濟科技大學長期照護研究所助理教授王錠堯表示，每一份「長輩個人專屬運動課表」都經過教練審慎評估，量身定做，並隨時調整。透過運動，可降低疾病罹患和死亡率，再結合肌力、肌耐力、柔軟度、平衡及心肺功能的訓練，能大幅改善行動能力、認知功能，甚至，提升生活品質、情緒和社交參與等。

慈濟科技大學主推的「個人專屬運動課表」為期12周、每週上課2次，共24堂課（一堂課60分鐘），招收上限每班20人，限55歲以上報名。重點在於強化腿部前側肌群（股四頭肌）、後側肌群（股後肌群）、內外側肌群（內收肌和外展肌）、臀部肌肉、核心肌肉（腹肌和腰背肌群）等。不但有助於提升站立、行走、上下樓梯的力量，進一步協助站立、行走和轉身的平衡。

慈濟科技大學長期照護研究所助理教授王錠堯表示，銀髮健身俱樂部並非單純運動，後續還會分析長輩運動前後的數據變化，運用在健康運動實證研究中心，瞭解在地老化現況，未來也會舉辦高齡阻力訓練講座暨體驗活動，培訓社區高齡運動指導志工，鼓勵更多老人家跨出家門，延長健康餘命。