為鼓勵青年將對社區發展的想像，進一步化成創新的行動構想，教育部青年發展署舉辦「Dream Idea青年夢想行動競賽」，只要於今年內完成任一堂Dreamer在地課程，或是擔任蹲點實作生的青年，皆可以個人或是組隊方式，於9月7日起至10月12日止，至指定網站（https://changemaker.yda.gov.tw）提交Dream Idea績優點子計畫書，青年署將擇優選出15組獲得1萬元獎品券與獎狀。

去年「青年社區參與行動Dream Idea」競賽中，無論是讓民眾重新喚起水源生活記憶的「『紙』在乎你─豐原流域再創計畫」，希望邀請居民走進河川，傾聽豐原在地城事，一起揭開葫蘆墩圳深厚文化底蘊；還是以植栽融入社區的「舊城綠洲共享計畫」，藉由點出資源獲取困難及生活邊緣的人群，創造人與人之間彼此交流共生的平臺，各項提案無不展現出青年參與地方創生的無限潛能，也讓人更加期待今年參賽團隊會端出什麼樣的精彩提案。

為讓青年更能了解提案方式，青年署也將在9月12日星期二下午兩點，線上舉辦「Dream idea競賽線上交流說明會」，邀請「從土溝農村到馬祖東莒、陪伴青年把他鄉變故鄉」的黃鼎堯委員，從歷屆委員的視角分享提案重點；以及2位Dream Idea的獲獎人分享參賽心得與注意事項，協助青年將滿腦子的創意點子轉化成具體提案。線上交流報名連結（https://reurl.cc/XEdyae）