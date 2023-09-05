東海大學為凝聚校友力量，共同幫助母校發展，全面推出官方版「東海大學校友證」，將號召全球15萬名校友辦證，更邀請立法院副院長蔡其昌和金可集團董事長蔡國洲，躍身成為東海大學校友證發行代言人！東海大學表示，這次東海創校68年首度發行官方版校友證，不僅將提供校友更多服務，更將透過校友證成立「東海大學校友證基金」，作為永續回饋與幫助母校前進的力量。

東海大學今日正式發行「東海大學校友證」。東海大學校友證發行以凝聚東海人為主軸，號召全球15萬名校友返校，除鏈結校內外資源外，也邀請校友們以實際行動助力東海。其中最受人矚目的是，立法院副院長蔡其昌與金可集團董事長蔡國洲擔任代言人，共同見證2023年「東海大學校友證」歷史性的時刻！參與貴賓包括東海大學董事長吳清邁、校長張國恩、副校長詹家昌、副校長劉正、校友總會副理事會長張光永、校友總會常務監事蔡慶瑞、校友總會輔導理事長李基正、校友總會名譽理事長蔡清華、新北市校友會前會長姚靜樺、校友總會秘書長吳昕容、校友總會執行顧問蔡宏毅、社會系系友會常務監事劉美華、社會系系友會秘書長賴薏淳，以及各學院院長、主任等人。

東海校長張國恩表示，東海正以「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」及「國際接軌」等四大面向的治校理念，邁向「翻轉、典範、榮耀及團結」的未來大學，為凝聚全球約15萬名東海人對東海的向心力，今年正式推出「東海大學校友證」面向全球東海人。張國恩強調，透過校友證的發行，同時也成立「東海大學校友證基金」，這不僅能將收入作為提供校友永續服務外，也將每年提撥一定比例，作為治校之用途，全面幫助東海邁向國內頂尖一流大學。

東海大學公共事務暨校友服務處表示，東海大學校友證收費標準參考各大學之收費機制，由於國內各大學多採年費制度，或是一次性的高額收費，東海大學折衷之後，考量在設立「東海大學校友證基金」的前提下，未來收取之費用將取之校友用之於校友，故最後決議有別其國內外其他大學以「年費」為機制，東海僅收取一次性費用，而凡曾於本校正式學制畢業並持有畢業證書者，皆可線上辦理等，優惠多又便利，且終身有效，辦證費用3000元將存入「東海大學校友證基金」，費用由會計單位管理，每年依照計畫提撥一定比例，作為海內外校友回娘家、國內外校友講座、全校校友聚會等相關費用之支出。

立法院副院長蔡其昌表示，作為東海大學歷史系畢業的他，在東海讀了七年半，他對母校的情感從來沒有忘記，今年東海推出「校友證」的目的，不僅在於讓母校能夠「永續」，更能邁向巔峰。蔡其昌說，校友證的卡面設計融合華裔建築大師貝聿銘所設計的路思義教堂，勾勒起了他當年在東海大學的深深的回憶，卡片整體不僅具有強烈的東海印象，更象徵每位校友在這個校園擁有最珍貴與美好的時光印象，他相信此次校友證的發行，將進一步凝聚校友、在校學生、東海校方之間的情誼，共同再創東海新巔峰。

身為東海路思義校企董事長的傑出校友金可集團董事長蔡國洲指出，為進一步有效管理與發行，東海「路思義校企」與東海大學共同推動校友證，路思義校企作為學校衍生企業之一，旨在鏈結校友及學校資源打造共好平台，相信透過「路思義校企」平台申辦校友證，在辦卡過程將獲得更多保障與便利性，校友也可以輕鬆獲得電子校友證與路思義校企所提供之服務。他強調，校友證有多項好康，不僅可享有校內停車收費79折、特約商店優惠，如林酒店、裕元、力麗觀光、福華飯店、和運租車等知名企業之優惠，校友證不僅具有東海人象徵性的功能，更有實質性的益處，蔡國洲也表示，校友證基金將推動東海邁向國內卓越一流大學!

東海大學校友證發行以凝聚東海人為主軸，號召全球15萬名校友返校，除鏈結校內外資源外，也邀請校友們以實際行動助力東海。(照片/東海大學提供)