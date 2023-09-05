東吳學子住宿全新選擇！斥資逾三億的有容宿舍於9月1日正式開張。新宿舍位在萬華區大理街140號，鄰近東吳城中校區，騎腳踏車約八分鐘車程，為地上11層、地下1層的電梯大樓，分為兩人房與四人房兩種房型，一共提供418個床位。

有容宿舍鄰近捷運龍山寺站與中國時報總社，周邊美食林立，走兩分鐘有24小時超商，附近還有公園、攀岩場等休閒空間。事實上，不只學生期待，不少附近居民頻頻詢問是否有出售，甚至有轄區警員表達想承租的意願，雖被學校婉拒，但也顯見有容宿舍地處精華地帶，生活機能強大。

有容學舍揭牌典禮時潘維大校長表示，建置期間各單位各司其職，東吳宿舍的管理一向是楷模等級，各大專院校還會特地來觀摩，而宿舍對學生來說，不只是住的地方，更是學習場域以及累積生活經驗的地方。

東吳大學重視學生住宿教育，雖然校內土地空間不足，但為了讓更多東吳學子在大學階段能「安住居、樂學業」，學校持續在兩校區鄰近區域尋找合適作為宿舍的場域，闢建或改裝為學生宿舍使用。

經過校方4年的努力，終於在今年6月1日簽訂房地租賃契約書，9月1日啟用，正式成為東吳大學校外承租的全新學生宿舍，租期共計19年3個月。東吳大學二年級以上舊生將成為首批住宿生，對此嶄新大樓宿舍，抱持高度期待。