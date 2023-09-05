此外，本屆決賽由台灣一線明星舞者老師和美國加州天團 “KINJAZ”舞者Anthony Lee組成夢幻評委，增添賽事的專業度和精彩度。評審們預計也將在現場演出「世紀大合舞」，為觀眾帶來精彩絕倫的表演，不容錯過！全區免費入場，觀眾將可欣賞到來自不同地區的頂尖街舞團隊的精彩競演，感受街舞文化的魅力，一同見證2023年百萬首獎的誕生！

據主辦單位公佈，評審團包含：台灣B-BOY代表與街舞神級人物柏青、嘻哈女魔頭NIKE、台灣街舞推手SEVEN金晧天、台灣Dancehall舞風代表小姬Jill Chen、街舞圈獎金獵人剛一、台灣Locking界高手囂張、台灣Popping男神田一德。今年更首度邀請到國際知名街舞團體KINJAZ的創辦人之一，來自美國加州的安東尼Anthony Lee擔任決賽評審之一，為比賽帶來國際級的視野和專業評判。

線上人氣投票：支持喜愛隊伍，豐富好禮等你拿！

此外，9月5日至10月5日，為期一個月的「線上人氣投票」正式開跑，參與活動有機會抽中贊助商提供的豐富好禮。人氣投票共分線上及現場兩階段，投票結果佔決賽總分的11.11%，觀眾的每一票都將直接影響決賽的結果，邀請大家一同投入這場熱血沸騰的比賽，選出您心目中的冠軍隊伍！

「We Battle街舞大賽」人氣投票請至活動官網：https://webattle-streetdance.com/vote

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