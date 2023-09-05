臺北市112學年度學生五項（音樂、美術、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠）藝術比賽，即日起在臺北市五項藝術比賽專屬網站（網址：https://www.tpcityart.tp.edu.tw/）開放網路報名。教育局自10月16日起陸續辦理各項賽事，詳細賽程可於9月23日起至臺北市五項藝術比賽專屬網站查詢。

其中，創意戲劇比賽網路登記報名截止日期至9月11日(星期一)止，音樂比賽及鄉土歌謠比賽網路登記報名截止日期至9月12日（星期二）止，舞蹈比賽網路登記報名截止日期至9月13日（星期三）止，美術比賽網路登記報名自9月13日（星期三）起至9月23日（星期六）止，請各校教師、學生及家長特別注意。

臺北市教育局提醒參賽學生及家長，音樂比賽及舞蹈比賽「個人組」採自行上網登記報名，請務必注意五項藝術比賽專屬網站公告之相關訊息並詳細閱讀各項比賽實施計畫，以免延誤報名時程，影響自身參賽權益。

五項藝術比賽是學生藝術競賽的年度重大賽事，提供每位學生展現藝術才華與練習成果的舞台；學生藉由平日的辛勤練習，不斷厚積藝術涵養，而學校與家長的支持與鼓勵，更是給予最大的鼓舞與動力，激勵學生在比賽時能有亮麗的展現，也期待每位學生都能夠有精湛的演出。