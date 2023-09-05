湯董事長強調，基金會每筆捐款支出帳目公開透明，目前一年認助學生約1萬3千人次，一年認助金額逾4000萬元，平均每月撥付超過300萬元。基金會對於弱勢族群協助的內容包括生活費、學費與急難救助等三大區塊，急難救助幫助突遭意外的家庭與孩子，也包含專案補助。

王志耀表示，小時候家裡並不富裕，他認為幫助弱勢學生很重要，尤其年紀小的孩子們，還沒有能力打工、沒辦法自己賺錢，可能連吃飽都有問題，他特別重視這個區塊，絕對不能讓孩子淪為乞討者。賀眾企業做公益多年，捐助弱勢從偏鄉做起，因緣際會認識台北市政府教育局認助清寒學生基金會，才知道台北市也有許多清寒學生需要幫忙。

湯志民說，北台8縣市合作「幸福保衛站」，與四大超商合作，免費提供給有需要的學生餐食，再由教育局提供追蹤關懷及必要協助。目前正在籌備募款，期望賀眾捐贈的500萬元，部分挹注在幸福保衛站的工作上，幫助清寒學生溫飽。