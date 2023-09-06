第53屆全國技能競賽，北市獲8金10銀11銅，是臺北市參加歷屆比賽以來最好的成績，榮耀冠居全國。蔣萬安市長於昨日(5號)勗勉獲得全國技能競賽前三名選手及師長，除了感謝學生努力不懈，爭取佳績外；也謝謝師長一路以來辛苦的教導訓練。

獲得行動應用開發金牌的鄭同學分享競賽感想，「能成為選手是因為對行動應用開發感到興趣，參加全國技能競賽是一個非常寶貴的經驗，也同時透過比賽精進自己的能力，為應對比賽項目內容，常常利用放學及空閒時間進行練習。經過這次競賽獨立開發一個APP，受益良多，非常感謝教育局和學校的極力支持，讓我可以專心訓練，在本次競賽拿下金牌。」；松山工農李同學則分享獲得雲端計算金牌的訓練過程，表示科技進步要學習的項目多且廣，在大學後發現自己仍想追求職業技術，便主動積極返校向老師請益，整合老師平常課堂傳授的知識技術，跟自己興趣結合，過程雖然辛苦但得獎真的很開心；獲得冷凍空調金牌的南港高工侯同學亦表示，自己從國中開始成績就不太理想，很慶幸在南港高工當選手，學校創造很好的練習環境，從第一年就代表學校去比賽，透過比賽獲得很多寶貴的經驗，更清楚知道自己的基本功、流暢度，經過不斷的訓練，拿到了北區賽銅牌、全國賽第四名的成績，但始終覺得還沒有達到自己設定的目標，於是又訓練了一年，參加53屆全國技能競賽，終於拿到夢寐以求的北區賽金牌和全國賽金牌的成績。

臺北市政府重視技職教育發展，不僅積極跟產業、學界簽訂合作備忘錄(MOU)，目前已設置9處技術教學中心；預計年底前也將再啟用金融商業及創新科技2間技術教學中心，希望透過引進業界資源，讓技高與產業結合更為密切。

為了優化及重視技職教育，教育局於今年8月成立了專責單位(技職股)積極推動技職教育，更與3所科技大學開辦產學攜手計畫，到114學年度預計達到6所，讓技高、科大及產業能形成緊密的合作關係，一方面能兼顧技高學生的升學需求，也能為產業培育人才。