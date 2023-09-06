教育部青年發展署為促進青年參與國際活動及投入全球熱門議題，將於11月11、12日盛大辦理「2023年全球青年趨勢論壇」。活動以「淨零轉型新生活2030—Act Now」為題，歡迎年滿18-35歲之臺灣青年及在臺具學籍之國際青年，且具備良好英語溝通能力，一起與國際青年團體領袖近距離交流，瞭解全球最夯議題。報名時間由即日起至9月20日截止，限額190位，按報名順序依序錄取。報名請上「iYouth青年國際圓夢平臺」（https://iyouth.youthhub.tw/index.php）。

「2023全球青年趨勢論壇」首日上午的「主題論壇」，就淨零排放的全球潮流進行跨國分享，希望為與會青年開啟進入主題的新視野。次日上午「封面人物：菁英匯」，則邀請國內業界代表分享國內推動的現況、自身在相關領域的耕耘及成就。論壇兩日下午，將分別以子議題「淨零綠生活」與「青年行動」為核心，透過「世界咖啡館」的模式，讓青年在活動中針對子議題提出自己的經驗與想法，建立跨國青年深度交流平臺。

2050年達成淨零排放是全球共同努力的重要挑戰，而2030年淨零轉型短中期目標，正是實現此一目標的關鍵里程碑。青年署表示，本次論壇特別推出全新形象影片，以「淨零轉型新生活」為主題，內容包含綠色飲食、綠時尚、低碳產品、低碳旅遊及青年行動等面向，展現各界積極推動及轉型的實際行動，從根本改變生活方式，邀您一起實踐淨零轉型新生活，加入2023年全球青年趨勢論壇！

形象影片請點擊：https://drive.google.com/drive/folders/11dERZ6edrLkyv6qVLyicTqR4lgRPQUlL?usp=sharing

※報名詳情請見：

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