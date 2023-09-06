新北市連續6年榮獲「地方政府辦理學校健康促進」特優縣市，是全國唯一獲6連霸殊榮的縣市，展現出新北長期推動學校健康促進政策卓越成效。9/6日教育局、衛生局及績優學校於市政會議獻獎，侯友宜市長肯定相關單位的努力，表示「健康」是新北市教育施政的主軸，扎根學童培養健康觀念與習慣，積極推動相關健促方案，是長期持續努力的市政重心。

本次榮獲口腔保健特優學校的雲海國小，因位處偏鄉，善用衛生局口腔專車、結合牙醫師公會到校進行牙齒檢查、齲齒填補與塗氟、窩溝封填等服務，並主動出擊至社區商店、協會、村里辦公室等建立合作網絡，還運用學校臉書、季刊及LINE群組溫馨連線，用心經營家長關係，讓口腔衛教宣導推廣以學校為根，深入家庭、走進社區，有效降低孩子的齲齒率、提高窩溝封填率，達成齲齒就醫矯治率100%。

在健康促進議題競賽，連續3年榮獲校園菸檳危害防制教育推廣計畫績優成果特優的三重高中，不僅將菸檳防制議題融入英文、化學、生活科技等各種學科課程，還同時推動進修部、幼兒園等無菸家庭親子學習，深入家庭與社區，落實菸檳防制教育全齡化推展。

而在全民健保永續經營創意影片，榮獲特優的昌福國小，以「醫觸即發」桌遊為發想，讓昌福特派員以影片紀錄師生在推動全民健保的過程與努力，包括「珍惜健保聰明就醫－5知道8行動」內涵及學習全民健保的成果展現。在參與拍攝的過程中，學生們除了學到珍惜健保的行為外，同時學習了拍攝、剪接、上字幕等，寓教於樂，成果更是值得向同學分享。

視力保健榮獲全國優等的厚德國小，透過教室試裝黃光燈管、五感體驗學習校園、零時體育多元吸睛戶外活動、3C公約、動態作業、多元管道宣導護眼方案等，並設立獎勵機制來推動積極護眼；健康體位榮獲全國優等的長安國小，以「健康」為核心概念，培養孩子的運動習慣、建立正確飲食觀念，並以多元運動社團及寒暑假的健康自主規劃管理表，讓親師生從生活中養成健康習慣。同樣獲得健康體位全國優等的橫山國小，則是透過教師自主研發及設計健康促進校本課程，並邀請家長及志工夥伴，透過合作行動，讓效益拓展至家庭及社區環境。

教育局強調，透過教育局與衛生局協力合作，積極安排視力與口腔巡迴專車到偏鄉學校，或是由當地衛生所加開門診協助，每年投注超過2,000萬經費與資源挹注，服務超過5萬名學童，全國受益人數最高。有效降低裸視視力不良率0.56%、齲齒率下降3.54%、體位適中率提高0.76%推動策略得宜!未來將持續跨局處資源整合，共同落實學校健康促進。