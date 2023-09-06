為讓全國高級中等以下學校學生瞭解校園食品安全與健康飲食內涵，教育部國民及學前教育署委託國立成功大學執行「教育部校園食材登錄平臺2.0計畫」，並持續辦理112年度「第二屆健康飲食小主播」鼓勵學生以主持播報方式表現飲食教育相關內容，即日起至9月18日受理報名，歡迎踴躍參加。

111年度「第一屆健康飲食小主播」為持續前一年度飲食教育競賽之盛況，今年競賽以「食材與生產源頭」、「菜單設計與營養價值」、「飲食文化與特色」與「正確的飲食知識」等題目為創作方向，學生以主持播報的方式表現校園飲食心得、健康飲食、食材溯源與食品產製流程。參賽對象擴及高級中等學校學生，希望能由學生自身出發，將健康飲食觀念推及家庭與學校。

國教署表示，學校午餐不僅是在校園中供應學生的餐食，更擔負實踐飲食教育的重要意義，為推廣學生對於學校午餐的認識，「第二屆健康飲食小主播」希望藉由創作及準備比賽的過程，促進學生對於健康飲食內涵的理解，並提升學生口語表達能力，讓飲食教育從小扎根。

競賽徵件對象必須「於報名參賽時具有高中、國中及國小學生身分」，各組分別取金獎、銀獎、銅獎各1名及佳作2名，分別可獲得新臺幣10,000元、5,000元、3,000元、2,000元獎金；另於這5名當中再取1名「最佳表演獎」，可獲得5,000元獎金。更多活動報名等資訊，可至「第二屆健康飲食小主播」網頁（https://foodeducation.ee.ncku.edu.tw/112）查詢。