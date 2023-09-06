夢想淘心室9月6日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到彰化基督教醫院新生兒科李政翰醫師，李醫師目前也是社團法人臺灣兒童健康暨身心發展協會理事長。出生屢創新低與高齡社會下，每位新生兒都是國家與父母的寶貝，常見新手爸媽疑惑的問題，究竟小兒科與新生兒科主要醫治的範圍包含哪些？小孩生病一定要選擇小兒科嗎? 一般內科或耳鼻喉科可以嗎？摩羯座愛心爆表，愛喝可樂舒壓的李醫師都在節目中為大眾解答。

聊到從醫以來最難忘的經驗，擁有中西醫執照的李醫師提到曾經照顧過全台灣最小的新生兒，出生時只有339公克(體重像二瓶養樂多重量)，嬰兒身上的血管比打針的針管還細，李醫師笑稱自己的工作是精密手工藝術，如何下針都是經驗與學問。巴掌仙子經過整個彰基團隊的努力，才順利給予早產兒營養和藥物，歷經175天的悉心呵護，這位巴掌大的早產兒至今已讀國小五六年級，並且是班上的模範生。

李醫師形容自己像番茄炒蛋這道料理，看起來很平淡家常，但實際吃起來就會有很多不同的滋味。當醫師後接受到許多的挑戰，認識不同領域的夥伴，每個人都會被賦予不同的定位，像番茄可以是水果，但也可以是蔬菜，在不同的定位上都扮演好自己的角色。

針對在新生兒科工作時最常用到的術語，李政翰表示是”Stand By”，婦產科在接生小孩時，若有早產或是預判小孩出生時有狀況，小兒科醫師就必須隨時待在產科以及媽媽旁邊，隨時待命以協助新生兒的治療，所以Stand By在新生兒科是一種團隊協作的用語。

醫生工作非常忙碌，但李醫師希望自己能盡最大努力幫助更多的孩子，目前同時擔任社團法人臺灣兒童健康暨身心發展協會的理事長的李政翰，成立協會的初衷，是希望這個世界上的小孩，都可以享有平等的權利，接收到應有的幫助。目前協會成員會到柬埔寨的村莊，每天提供豆漿補充弱勢小孩的營養，也幫他們蓋幼兒園和圖書館，讓他們享有教育的權利，希望這些孩子跟其他人一樣，可以得到最基本的協助。

努力想幫助更多小孩的李醫師，用一句甘地的話，送給正在勇敢追夢的聽眾，「你想讓世界變成什麼樣，你先變成那個樣子。」當我們想要讓世界變得更美好，或是幫助更多孩子，我們都要先以身作則和表現。李醫師也提醒父母，新生兒如果有哪些症狀要趕快送醫。想了解更多小兒科的相關資訊嗎? 那就不能錯過今天的【曉宇宙】節目。

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