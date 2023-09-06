東海大學日文系暑期聯合台日姊妹校打造「日語學習營活動」，迎接日本教學實習生及中部地區的高中生與社區居民，匯聚了老中青學員參與，創造語言學習與跨代交流的機會。

自2002年開始，東海日文系迎接第一批來自日本姊妹校甲南大學的日語教學實習生，攜手舉辦暑期日語學習營，至今已長達20多年之久，今年更加入了另一所日本姊妹校—愛知縣立大學，三校師生聯合舉辦這次的「東海x甲南x愛知縣立大學」日語學習營，獲得熱烈響應。東海日文系主任張瑜珊指出，此次參與學員中年紀最小為國小三年級的學生，最大為83歲的南投居民，老中青三代一同上課、交流的情景，對於參與的學員來說也是另一種難得的學習體驗。

張瑜珊表示，為了籌畫此次日語營，三校的老師從4月開始募集教學實習生、5月在線上會議上認識彼此、6月募集參加學員、7、8月開始密集討論籌劃五日的課程安排，起初除了台日文化差異、語言隔閡之外，日本兩所學校的校風差異、教師指導風格迥異，都造成了三校初期溝通上的困難，然而營隊期間，真實地面對到學員的日語程度，每日的課程溝通與調整，三校的實習生在過程中逐漸凝聚共識與團結的氛圍，圓滿完成了全日文教學營隊，參與的學生也都給予高度正面的反饋。

張瑜珊更提到，8月24日到8月28日，雖橫跨周末兩天的日語營，不管是「日本校園文化」主題的零基礎班，還是「食物浪費」主題的有基礎班，學員們都認真參與到最後，更有許多學員提及，此次的課程主題讓他們充分了解到日本文化與台灣文化的不同，教案的規劃很有系統，不僅貼近生活、充滿趣味，也引導大家深度思考食物浪費的問題，有別於以往僅在紙本上的學習，而是讓學習成為更國際化、生活化的求知與反思。