國家科學及技術委員會南部科學園區管理局於日前與高苑科技大學共同辦理「2023高苑科大 X 南科園區廠商交流會」，由高苑科大陳天惠校長率領研發長及各主管到場與會，並有近10家園區廠商到場，產學雙方期待在未來能有更多的合作機會。

高苑科大鄰近高雄科學園區，具有地利之便，今年也因台鋼集團資源挹注，為學校增添新氣象，目前朝企業型大學努力，除了吸引本國籍學生之外，也將招收僑外生，期待能為南臺灣培育跨國籍的人才，畢業後能銜接科學園區，為園區廠商布局海外事業。。

交流會著重於提供舞臺讓園區廠商及高苑科大能有進一步交流的機會，除了由校方簡介未來各面向的合作資源及未來規劃、展現高苑科大新面貌外，南科管理局也藉活動介紹園區產學資源與「科學園區人才培育補助計畫」、「科學園區新興科技應用計畫」等相關產學合作計畫，讓園區廠商與學校的合作有更多選項，藉此拉近產學間的距離。