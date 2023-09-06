南華大學自今年重啟海外遊學與移地教學，學生赴海外機構實習也早已啟動。傳播系鄰選3位學生，於7月暑假期間由執行副主任黃彥穎率隊前往日本九州宮崎Trade Media Japan（簡稱TMJ）進行為期一個月的海外實習，對宮崎物產品牌推廣、網路與電子商務企劃行銷活動進行實務學習，了解公司如何從宮崎連結到亞洲各地的人、物與企業，串連海外通路。

此次海外實習，由日本宮崎TMJ社長高田智康親自帶領，參訪製作公司，同時拜會宮崎國際大學，觀摩日本如何將宮崎縣的歷史文化和農產海鮮，向台灣及東南亞地區宣傳，並學習如何提供更高品質服務吸引國外客戶，進軍國際市場。

南華大學傳播系執行副主任指出，此次實習在TMJ 公司精心安排的課程中，學生最大的收穫是瞭解「推廣影片呈現的應是觀眾想知道的問題，而不是企業想推廣的內容」，如何在資訊性與觀賞性間找到平衡是本次實習的一大課題。參與這次海外實習的學生提到，在實習中主要透過節目影片、廣播等方式行銷宮崎在地特產，透過公司安排的日程表，重複企劃、拍攝、剪輯、修正，並從中發現企業的數位化行銷是一整套環環相扣的策略布局。另一位學生則表示，除了行銷專案活動外，印象最深刻的是參與當地的夏季祭典活動，也藉此深入了解日本的文化和生活方式，亦感謝社長熱情的邀請，讓他們感受到不一樣的節慶氛圍，是一個很難得的機會。