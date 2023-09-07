東海大學為迎接新生到來，以高規格聲光舞台，打造屬於大一新生的夜晚，不僅學生社團展現精湛舞藝，校長更吸睛地變身童話故事主角啟動開幕儀式，也一同滾動象徵知識的球體，帶領新生迎向嶄新的未來大學之旅。

2023東海大學新生開學典禮於日前啟動，一級主管全員Cosplay成童話故事角色迎接新生，獨特的迎新方式讓開學典禮呈現溫馨的氛圍。東海校長張國恩更當場透過ChatGPT幽默引導學生，以AI串接今年度「未來．生成式」的主題核心，張校長表示，希望藉此對話，傳遞新生培養多重專業，以面對科技生成的時代變革，在時代挑戰下積極承擔，並探索科技與學習的無限可能性。入門期間更規劃了社團博覽會、新生家長親職講座、常設展「希望之森」和多項主題活動，更提供馬術課程，引領學生透過不同的體驗，探索多元學習領域。

校長說，世代變化日益革新，生成式指的是快速且無法預料的外境變革，卻也同時指出我們所能共同生成、創造的未來，張校長也用金庸小說「他橫任他橫，明月照大江；他強由他強，清風拂山崗。」勉勵學生，善用東海優良的學術資源與多元領域結合的學習圖譜，將複雜的事情簡單化，運用創新的生成式思維，跳出框架並勇敢承擔，積墊自身專業的深度與廣度。