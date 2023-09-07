「2023元智盃熱舞大賽」於近期熱鬧開跳，活動吸引全國各地高中職熱舞社參戰，經過一番激烈對戰，最終由臺北育達高中表演藝術科「E.M.P. Crew」奪得冠軍及一萬元獎金。

臺北育達高中的「E.M.P. Crew」時常參與各種大小型活動及賽事，對於每位同學來說，參與競賽除了期望自己可以獲得佳績，培養自信心與成就感，更是不斷突破與充實自我的成長契機。

育達演藝術科王暐霖科主任表示：「很榮幸能在這次大賽中榮獲冠軍，顯示學生們的才華和辛勤，這次冠軍是一個里程碑，借此機會我們將提供學生更多的表演學習機會，包括參與競賽、工作坊活動、舞蹈師資駐校等，以激發學生的創造力和表演潛力。」為了能在本次「元智盃」獲得好成績，表演藝術科的同學平時都會自發性利用課餘閒暇時間一起練習，雖然過程很辛苦，但是大家都樂在其中，也因為此次的「元智盃」，讓更多人看到「E.M.P. Crew」爆炸性的舞臺魅力，為表演藝術注入更多無限可能。