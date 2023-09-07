面對少子化浪潮，台灣的實驗教育風潮不僅未受衝擊，反而逆勢成長。根據教育部111學年度數據顯示，參與實驗教育計畫已突破2萬人。以德國耶拿教育理念結合加拿大課程打造的「TCS探索未來國際實驗教育機構」也指出，今年確實看到人數大幅成長的趨勢，越來越多家長和孩子也認同這樣的教育模式，加上台灣逐漸國際化，TCS更吸引來自各國的學生前來就讀。

實驗三法的鬆綁，致力打造國際雙語教育環境的實驗機構陸續成立，結合跨國資源的「TCS探索未來國際實驗教育機構」以標榜優質雙語教育受到矚目。TCS負責人表示，這所學校是以提升學生品格和適性發展為教育的核心目標，也強調必須持續推動國際雙語教育，以培養具有國際移動能力的世界公民，學校的課程是導入加拿大高中課程，加拿大BC省教育局相當重視台灣正在推動的國際雙語政策，正全力協助TCS以一流師資與課程計畫提供優質教育。

TCS執行理事姚舜妟說，因為辦學理念逐漸獲得肯定，除了台灣籍學生外，還吸引來自紐西蘭、澳洲、加拿大、以色列和美國等5個國家的學生，其中一名學生甚至特別從其他外僑學校轉來。一位從公立學校轉學的學生表示，TCS有些課程與加拿大學校相同，一剛開始上課因為要說英文很害怕，但老師會從中協助，現在已經有很多朋友，一起玩遊戲、一起解決數學的問題。

參與實驗教育計畫的東海大學黃兆璽副研究員表示，在少子化趨勢下，選擇非學校型態教育就讀人數呈現逆勢成長，已突破1萬人。以非學校型態的TCS來說，目前的學生組成約有86%來自體制內的轉學生，這所學校具有特殊性，學生普遍受到耶拿、加拿大教育、探索學習和結合國內一流教授所設計得課程等因素所吸引，尤其加拿大教育重視多元與適性發展，強調以學生為本的教育環境受到全球肯定，說明越來越多家長渴望孩子能在健康成長的環境下接受孩子培養國際化的視野，另外，這所學校約40%的學生來自公立學校，大多數並不具有其他國家的護照，無需外國護照即可就讀血統純正的加拿大教育。