國立暨南大學管理學院USR計畫日前迎來泰國孔敬大學（Khon Kaen University）23名師生前來進行跨校交流。泰方師生對於台灣將咖啡的農業技術融入生活產業中，並將其精品化的過程大為驚艷。並邀請暨大專業教師前往泰國進行學術交流，期待引進精品咖啡一條龍知識管理系統，透過互訪厚植觀光旅遊產業的實力。

管理學院USR計畫主持人鄭健雄教授表示，自2018年4月開始在校園種下100棵咖啡苗，經過2年的田間試驗觀察確認咖啡生長良好亦能適應環境後推動咖啡計畫，正式藉由咖啡相關課程帶領學生在校園種植咖啡，至今在校園栽種的咖啡樹已經超過1000棵。除種植外，咖啡計畫亦著重於烘焙及銷售的一條龍產業鏈，成立「咖啡塾」製作銷售台灣精品咖啡。

鄭健雄教授將原本是農業廢棄物的咖啡果皮等，透過巧思及技術成為精緻的咖啡衍伸品，創造出商品價值並減少廢棄物的產生，更透過「咖啡學」、「咖啡種植與製備」等相關課程，與孔敬大學師生進行交流，並參觀觀餐系咖啡課程專業教室及設備，充分展現大學社會責任的成果，及學術研究與產業接軌的實際案例。

孔敬大學Leruksa老師也當場邀約鄭健雄教授至孔敬大學為期一個月的學術訪問交流，冀望未來雙方會有更多師生、研究專案等多方面的交流。國際處張眾卓國際長表示，暨大在國際合作上持續分享本校地方創生的成果，與東南亞大學展開課程與師生的交流活動，以呼應SDGs中「目標12負責任的消費及生產」和「目標17全球夥伴」的理念與價值。