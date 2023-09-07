國立臺南大學於近日與姊妹校日本大阪公立大學(Osaka Metropolitan University)合辦「全英語夏日學校」，本次夏日學校活動是兩校第二次合作辦理，也是疫情後首次在南大進行實體課程，希望透過跨國、跨校、跨文化的交流活動，增強學生在國際議題的交流能力，並提升雙方學生之國際視野。

南大陳惠萍校長表示，兩校建立合作關係時間相當長，初期由兩校教授及學生互相交流，投入共同的研究主題，建立姊妹校關係後，擴大至交換學生計畫，到現在輪流在雙邊辦理全英語營隊。這樣的交流方式循序漸進，規模由小而大，能讓更多師生參與、受惠，並為往後本校與其他國外學校進行實質交流的典範。

本次夏日學校參與同學共有為12位南大學生，以及9位日本大阪公立大學學生，大家跨領域參與本次活動，由兩校四位老師輔導，全程以英語授課及交流，主題包含設計思考、國際及在地化企業之經營與管理，並根據聯合國全球永續發展目標(SDGs)之優質教育及多元夥伴關係，以英語介紹臺南西市場之南瀛紡織鑑古知今活動，也到赤崁樓及正興街進行田野調查，最後透過學生分組討論，在生活中找尋問題、解決問題並產出結果，此次活動也讓日本學生對臺南留下深刻的美好印象。