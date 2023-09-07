臺北市政府教育局為提倡「以競賽取代評量」精神，特別與國立臺灣師範大學、智高實業及臺灣嵌入式暨單晶片系統發展協會合作，辦理「臺北市2023年STEAM跨域競賽」，競賽內容包含「智慧滾珠」、「積木機關」及「龍舟競賽」等3大項目，考驗選手數位科技、機電整合、STEAM等綜合資訊能力，此次競賽特結合SDGs目標為主題，讓學生整合STEAM知識，瞭解並實際動手解決問題。

本年度競賽為強調「跨域思考」及「情境問題解決能力」，特別公告以「聯合國永續發展目標(SDGS)」為主題，設計競賽題目及指標內容。其中「智慧滾珠」競賽，開放臺北市國中及高中職學生報名參加，透過3D列印、雷切及手鋸加工零件組裝，藉以考驗學生機械結構及手動操作能力，並要求選手應於作品的傳動結構中融入任一SDGs指標，激發學生創意思考能力，並引導瞭解各項全球重要議題。

「積木機關」競賽則指定以SDGs目標6、7、9為主題，包含「水資源、永續能源及永續工業與基礎建設」等內容，由國小組及國中組學生報名參加，考驗選手們運用積木及自製零件製作自動化機關，融合科技知能及永續議題。

而熱度最高的「龍舟競賽」，分為國中組及高中職組，本次競賽將引導學生綜合運用「機電整合」及「物理力學」等知識，自行組裝獨特的水上機器人，在指定賽道上破浪前行，充分展現學生程式設計、機電遙控及臨場解決情境問題能力。

教育局表示，為提升學生學習動機，強化STEAM及新興科技教育課程內容，北市將於112學年度成立STEAM及新科技發展辦公室，發展以SDGs目標為主題的跨域情境式學習專題，並積極規劃辦理各項重大資訊科技教育競賽，透過學習專題及競賽引導學生整合理論學習與實務應用，激發跨域及創新思考能力，打造出最優質的資訊科技學習環境，成就每一位孩子成為未來資通訊應用人才！

本次競賽採線上報名，即日起至112年9月14日（星期四）下午4時止，競賽將於10月20日（星期五）至 10月22日（星期日）於臺北市龍山國中舉行。

報名網址：https://techpro.tp.edu.tw/