為鼓勵大專校院人文社會領域結合新科技，教育部首度辦理「人文社會永續行動創新應用競賽」，以跨領域協作方式提出參與社會實踐的發想，攜手高級中等學校師生一同激發創意，並於15日辦理線上說明會。

本次競賽鼓勵高級中等學校與大專校院學生攜手探索在地的永續發展議題，以專題實作及跨領域協作的方式，應用新興科技工具或數位軟體，提出解決問題的方案，產生永續行動的行為與效應。

競賽分為大專組及綜合組，綜合組須為大專校院師生及高級中等學校師生混合組隊。競賽總獎金超過50萬，各組優選3名，可獲得新臺幣3萬元獎金。另為協助各團隊完善提案，也將於9月17日在國立臺北科技大學、9月24日在國立成功大學分別辦理兩場初賽培力工作坊，入圍決賽的參賽團隊需參加入圍培力工作坊，並於決賽交件後可獲得提案補助每組新臺幣1萬元，及補助每位團隊老師指導費新臺幣5千元，期待能增加大專校院與高級中等學校師生更多跨領域的合作。

競賽報名時間自10月15日至10月31日止，相關競賽辦法及參賽報名等詳細資訊請參考競賽網站（https://proj.moe.edu.tw/sihs/），歡迎各大學校院人文社會領域院系及全國高級中等學校師生踴躍報名參賽。