勞動部第47屆國際技能競賽國手選拔，全國270位選手一較高下，新北市計26位選手入圍，競爭50個職類國手資格，最終誕生7位正取及5位備取國手，為歷年創下最多國手紀錄，明年9月將代表臺灣出征法國里昂參與國際技能競賽，用技能讓世界看到臺灣。

教育局表示，培育在地產業所需的專業人才是新北重要的目標，這幾年持續補助學校多元資源， 培養頂尖選手專業的知識與技能。新北高工培育出4位國手，其中傅永傑選手為技能競賽的常勝軍，這次也一舉拿下網頁技術國手資格；林詠軒選手則是求學過程參與不少技藝競賽，此次獲得CNC車床國手資格。

此外，最難得的是該校培養出一對兄弟國手，哥哥賴韋呈獲得商務軟體設計國手，他表示，此次是比過的比賽中最艱難的一次，尤其上了大學後，無法像高中時期全心投入練習。這次順利的選上國手是對自己能力的肯定，接下來會以國際賽為目標。弟弟賴韋宏從小看哥哥參與全國技能競賽連連獲獎，為了能努力追上哥哥而參與競賽，此次拿下行動應用開發國手，兄弟齊力，決心搶下世界金牌。

當選汽車板金國手的南強工商方宣又選手表示，培訓期間曾經想放棄，但回家途中常遇到一位阿嬤辛苦從事資源回收，非常辛苦才能獲得微薄的報酬，心想年老的阿嬤都這麼打拚，自己年輕更不能輕言放棄，因此以「打拼精神」為自己的座右銘，為國爭光。

智光商工王益柏選手一路參賽，這次當選國手他表示，這一路有困難、挫折，但更多的是成長與體悟，感謝學校與指導老師的無私奉獻。而當選汽車噴漆國手的泰山高中陳卉珊，不因自己是女性而覺得技不如人，反而證明汽車噴漆女生也可以做得極致。

教育局補充，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，從職業試探、職業準備及職業繼續三階段培養，更透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵培育新北師生，期許技能扎根在地就學，培養世界技職人才。