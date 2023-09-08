為了促進道路挖掘工程從業人員間的相互學習與交流，高雄市政府工務局於近日主辦「2023道路挖掘管理與工程技術研討會」，由義守大學「工學院」土木工程學系負責承辦。此次研討會，集結產官學界超過300人共襄盛舉，透過專業經驗的交流與分享，協助相關領域業者提升實務管理與工程品質。

此次研討會還邀請韓國明知大學建築學院院長Youngsoo Jung、美國德州農工大學德州交通運輸研究所博士Dar-Hao Chen等人，一同分享不同國家的道路挖掘工程經驗，義守大學土木系學生也共同參與交流，從產官學界人士的分享中，瞭解實務經驗的運作，希望讓高雄市甚至全臺的道路挖掘工程更精進。高雄市政府副秘書長王啓川說，今年度工務局首次針對去年度各管線單位在總體申挖案件進行分組評比，旨在激勵管線單位，期待能精進工程品質，並落實陳其邁市長「路平更精進，市民更安心」的重要施政目標。

義守大學土木系這幾年從認同土地與自然生態共存作為開始，開設「永續工程壁畫工作坊」，將土木建設之永續理念與藝術結合，學生拿起畫筆彩繪校園牆壁，以視覺語言來傳遞工程永續的概念；為了響應零碳經濟，土木系師生團隊與所屬集團事業體合作，將煉鋼過程產生的爐渣廢棄物再利用，應用於海綿道路舖設上，儲水、降溫又能呼吸，又同時達到循環經濟效果。