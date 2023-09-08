夢想淘心室9月7日【創時空】邀請研究失智症的專家，宥騰生醫林宥彤博士。失智症是現代醫學中一個帶解的謎團，總經理林宥彤持續在這個領域尋找新的解決方案，並在節目中分享了他的故事以及對未來的期望。

近年來，醫學和科技的快速發展已經找到了許多疾病的治療方法，但失智症是一個無法透過治療復原的病症。林宥彤研究的動力源於他的家庭經歷，當他的阿嬤患上失智症時，他決定將自己的知識和專業投入到這個領域，希望能找到一種對失智症患者有用的保健食品，或者甚至是一種有效的治療方法。

目前，失智症的治療選項有限。現有的藥物只對輕度失智症有效，且長期使用可能導致肝腎問題。即使有一些新的藥物上市，也存在著風險和有限的療效。對於患者來說，失智症是一個極大的痛苦，而對於他們的家人來說，則是一場心理的折磨，因為親人可能變得無法辨認你是誰。曾經是最親密的人，卻因為失智症變成陌生人。

林宥彤博士以雷神索爾（Chris Hemsworth）為例，他曾經接受基因檢查，發現自己有失智症的風險，因此決定離開演藝圈，全心陪伴家人。這種故事凸顯了失智症對人們生活的深遠影響。

然而，在創業和研發的過程中，林宥彤博士也曾有放棄的念頭。他的母親成為他堅持下去的動力。母親鼓勵他將他的研究成果分享給更多人，不僅限家人，應該將這種關愛和關心傳遞給其他人。因為有家庭的支持讓林博士能夠堅持不懈，不斷努力。

此外，林宥彤博士分享了一些建議給新創業者。他建議，當你研發出新的產品或商品，但面臨行銷、推廣困難時，可以考慮與有經驗的大公司合作，讓每個人專注在自己擅長的事情上，以實現共同的目標。

目前，宥騰生醫主要集中在保健食品的研發和生產，但他們也對未來充滿期望，希望能夠朝新藥研發的方向前進，繼續為解決失智症這一全球性問題努力。

宥騰生醫保健食品官網:https://uhb168.com/

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