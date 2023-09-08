教育部「112年教學實踐研究計畫」審查結果，臺科大建築系阮怡凱教授6年間獲得5次審查通過，資訊管理系黃士禎教授獲得的補助經費高於平均水平，台科大教師致力改變傳統教學現場，幫助學生提升學習成效。

在這些計畫中，阮怡凱教授以「導入遊戲式教學探討學生人格特質、心流經驗與學習模式滿意度之關聯性分析」獲得補助，預計規劃並設計適合遊戲教材，提升教材吸引力。阮怡凱教授表示，近年來部分學生較難完全專注於課程中。阮怡凱教授分享，他曾規劃「投標遊戲」讓學生在課堂上扮演現實中建築投標案的各種角色，透過遊戲的競爭與合作，提升學生學習動機與溝通能力，不僅使學生自願完全投入課堂，也提升學習成效。

面對科技與教學環境快速改變、學生學習動機下降等挑戰，阮怡凱教授認為，不能用傳統思維看待現今教學工作，教師應重視教學現場問題所在，並設法改善困境，創新教材和教學方法，提升課程內容吸引力與教學品質，從而讓學生在學習中獲得更好的體驗。

資訊管理系黃世禎教授則以「均能團隊程式碼審查教學方法對程式設計課程學生學習動機與成效關聯性之研究」通過審查。黃世禎教授指出，現今入學管道多元，導致班級修課學生程式設計能力參差不齊，對教學造成一定的困難，除此之外，行動裝置、社群APP等都是造成學生上課分心的一大原因，形成惡性循環。

計畫中他將透過均能分組及團隊程式碼審查流程，經由團隊間的楷模學習、合作學習與同儕互評等，讓同組中程度優異的同學可以輔導程度較弱的同學，提升團隊整體及個人的程式設計能力，學生也可以藉此獲得成就感。

黃世禎教授認為教學實踐計畫就是將教學與研究結合，讓老師可以將研究的專長應用在教學上，從而解決教學現場會遭遇的困難與挑戰，此外也能增加研究生參與執行計畫的機會，同時課堂上也會邀請業界師資進行協同教學，讓學生可以緊跟業界技術，避免學用落差。

教育部自107年度開始推動教學實踐研究計畫，補助教師進行課程教學創新研究，協助教師透過研究方法及評量工具進行分析驗證，鼓勵翻轉教學模式，實施多元創新的教學方法，提升學習成效。