國立暨南國際大學今日舉辦護理暨健康福祉學院揭牌典禮。今年八月暨大與埔里基督教醫院以產學合作模式，共同成立護理學系以及護理學系原民專班。在少子化的浪潮中，暨大再獲教育部核准新設護理暨健康福祉學院。埔基趙文崇董事長與暨大武東星校長，率領雙方一級主管共同揭牌，開啟南投嶄新護理、長照的新一頁。

暨大校長武東星教授在揭牌典禮致詞中指出，新學院成立的核心精神，在於以「全人關懷」精神，融合水沙連區域偏鄉醫療的深耕價值「愛鄰如己」，以及北歐國家挪威的照顧服務價值「服侍善工」，在三大核心精神的指引下，培育具備「尊重、品質、服務、公義」等特質的專業健康照顧人才，為南投高齡人口與民眾健康照護專業人才培育盡最大心力。

護理學系系主任吳立真教授在學院特色介紹中特別提及，為提供學生身歷其境模擬臨床專業的技術操作，護理學系建置了最新的科技化臨床技能中心，其中高階仿真智能病患模擬假人，每個關節都可以完全銜接，模擬真實患者身體擺位，適用於多元化培訓情境。此外還有高科技VR虛擬實境設備，讓學生在無風險的環境中了解複雜的病例，確保在實際工作中能做出最好的應對。

暨大護理暨健康福祉學院目前已設置護理學系、護理學系原民專班兩個護理專業系所，後續也將依地區照護人才需求，持續申請設立「高齡健康與長期照顧管理學士學位學程原住民專班」，以及「科技與健康福祉碩士在職專班學位學程」。埔里基督教醫院趙文崇董事長表示，暨大與埔里基督教醫院雙方加乘合作，未來將與日本、韓國以及挪威等國家之醫院、研究機構以及大學，進行學術交流，將國外所吸收的經驗與知識，用來建構偏鄉健康照護與長期照顧的人才培育體系，並有效解決偏鄉照護人力不足的困境。