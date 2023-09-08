由財團法人國際合作發展基金會委託國立高雄科技大學執行友邦訓練計畫，今年八月期間運用高科大建工校區電機系場域，進行為期30天以電動車維運為主軸的技職訓練課程。昨日順利完成培訓課程，結業儀式上各國學員均完成精彩成果報告，其中包括巴拉圭在內等中南美洲以及加勒比海共5國、22人派遣至台灣參與訓練課程。

本次課程為期30天，友邦學員抵台前先採線上研討授課方式進行，通過測驗後來台進行實體訓練。高科大電機系主任戴鴻傑指出，為幫助友台國家外交，本次課程高科大電機系電力、控制、資通等三組別老師均全力相助，加上高科大是經濟部iPAS產業人才鑑定機制下南區產業菁英的訓練基地及實作考場，21項能力鑑定高科大即建置了9項，其中電動車機電整合工程師的鑑定項目內，有不少課程也與本次友邦訓練計劃相重疊。來台前，22位學員採線上課程方式，完成「電動車系統架構與分類、電動車動力驅動與傳動、微處理在電動車控制系統之應用」等三項主題，抵台後第二階段課程則包含「電動車整車控制系統、電動車動力驅動傳動暨實習、微處理暨實習與周邊介面、 電動車電能控制系統、電動車機電整合實務」。此外，高科大亦偕同安排電動車產業的企業參訪。

國合會本次「112年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦訓練計畫-電動車維運技職班」，22位學員多為首次拜訪台灣。一個月的培訓期間內，也高科大也安排華語課及文化參訪，略盡國民外交。本次培訓於昨日高雄福華飯店舉行結業儀式，展現各邦交國家電動車培訓學員之專題報告。