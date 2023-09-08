以傳播專業起家的世新大學，多年來培育出許多媒體界的菁英人才，各系在校生透過產學合作也都有傑出的實習表現，持續吸引面向多元的媒體企業與世新大學簽訂產學策略聯盟，囊括了傳統媒體、網路媒體，甚至面向國際的影音串流平台，不斷擴展世新師生與業界接觸交流機會，創造符合產業趨勢、系所專業課程的學生實習及就業機會。

世新大學在9月初迎來公廣集團TaiwanPlus影音串流平台，簽訂產學合作備忘錄，雙邊共享資源，引進國際媒體的編採、製播觀念，並規劃工作坊、提供實習機會，培育更多國際化媒體人才，提升台灣在全世界的傳播影響力。7月初，LINE Taiwan也與世新簽下MOU，期待藉由新興傳播科技與技術，以及數位原生世代的優勢，協力培育數位傳播行銷專業人才。此前尚有旺旺中時媒體集團、全國廣播電臺等9家電臺及SoundOn聲浪等3家Podcast平台等，眾多媒體皆與世新啟動產學合作，聯手創造豐碩成果。

近年來，世新大學陸續打造「LVS智能攝製基地」、「影音播客直播間」與「全媒體大樓」等創新教學環境，促進影視生態與國際接軌。

由世新師生一手打造的青年論壇節目《新。聞之間》，結合了不同專業的學生，在同一課堂上深化傳播技能，發揮多元專業製播而成。創立至今，從議題設定、腳本企劃、節目拍攝、剪輯後製和宣傳行銷，都由學生負責執行，比擬業界實戰，也成為年輕世代對公共議題表達認知態度的發聲平台。節目曾在TVBS電視台、東森財經台、靖天電視台及《新。聞之間》社群頻道播出，合作期間創下收視紅盤，勝過相鄰競頻節目，成功達到理論與實作、實證科學與實用科學有機結合的成功範例。