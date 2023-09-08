台灣首部結合拉力賽、親情、友情、勵志的電影《我和我的賽車老爸》，今日於全台感動獻映。劇情描述年幼的周宇冬（陳少卉飾演）因母親驟逝，被迫交給素未謀面的爸爸周大隆（温昇豪飾演）撫養。意外扛起父職，父子摩擦不斷，直到某日因緣際會，放棄賽車的天才車手阿駿（陳澤耀飾演）闖入了兩人的世界，成為彼此溝通的橋樑，讓這對父子逐漸找回屬於彼此的溫暖。而阿駿也有自己不願面對的過去，他懷抱罪惡感所躲避的一切，反而給了他必須重返賽道的力量。大隆也為了回應宇冬的期待並證明自己，也毅然決定跟阿駿共同搭檔挑戰拉力賽，再為自己的人生勇敢一回…。

導演張書瑋表示：「這部電影就是在講父子兩人，透過相處與衝突，慢慢成為一家人的故事。這是一個平凡簡單的家庭故事，希望藉此傳達只要認真去對待、去感受，我們都可以成為一家人。」雖然温昇豪在片中宛如嚴父，但陳少卉透露他私下反而不兇，只不過一場在家中的爭執戲，讓他印象非常深刻：「他把我推在床邊，我覺得自己好像飛了起來。」而温昇豪也剖析自己的角色：「我想這角色就是個大男孩，我覺得對男人、對冬冬這個小男孩來說，都是一個成長蛻變的開始。父子之間從不認同、排斥，一直到認同跟無法分割，我想這就是一般人會面臨的過程，我覺得觀眾應該很容易在角色裡面找到投射與共鳴。」

值得一提的是，《我和我的賽車老爸》與飲料品牌「TEA'S原味」進行聯名飲品活動。只要在9月8日至10月8日聯名期間，到「TEA'S原味」全台任一門市，購買《我和我的賽車老爸》電影聯名飲品「芭芭梅子、芭芭愛玉檸、芭芭蜂蜜綠」任一杯，憑任一戲院《我和我的賽車老爸》電影票根，即可享5元折價，一杯限折一張。不僅如此，出品人、監製暨三位主要演員也將在上映首週末，在台北、高雄兩地進行近20場的戲院問候。

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