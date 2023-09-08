醒吾科技大學112學年度新生入學輔導於昨日圓滿落幕，活動包含介紹教務、學務工作及性平宣導、金融反詐騙、反毒品宣導，迎新表演更邀請到琳誼、家家等藝人，全場新生跟著高唱，嗨翻全場。

校長陳義文表示，今年日、夜間部新生加起來近1800人，期許大家要好好利用大學四年，不只學習專業，還能跨領域學習，為自己帶走一身專業，留下美好回憶，迎向燦爛未來。

林口分局局長詹志文特地前往醒吾科大分享行車安全宣導及反毒宣導，請新鮮人遠離大車，注意轉彎，不闖越平交道，不當山道猴子。還有網路購物請先了解購買的公司評價，也不買來路不明的商品；最重要的是遠離毒品，別讓毒品葬送未來。

醒吾科大性平會每學期都會辦理有關性平宣導相關活動、也接受性侵害性騷擾性霸凌事件申訴，調查過程全程保密，同學能放心尋找性平會協助，也倡導同學們保護自己並且尊重他人，一起建立無性別歧視的教育環境。

最後迎新表演由熱音社、嘻舞社、歌唱研究社等多個社團合力演出，加上藝人琳誼及家家登場表演，帶動氣氛。課指組組長張淳菡表示第一次擔任課指組長內心忐忑不安，但是看到學生為了社團的演出盡心盡力，感到非常欣慰。