越野跑者最期待的臺灣棲蘭林道越野，將於9月16日在宜蘭縣大同鄉棲蘭山林區開跑。本屆共有近600名跑者報名參賽，除我國跑者，還有多名來自澳洲、香港、日本、南韓、馬來西亞等國際好手共同參與。棲蘭越野於111年進行賽事活動的碳足跡盤查，獲得國際第三方企業的查驗標籤，並依據盤查發現的排放熱點，調整賽事活動執行方式以期減少碳排放量，為我國名符其實的綠色賽事。

本賽事由國際超馬總會IAU越野標籤與國際越野跑協會ITRA點數認證，共規劃6種賽程，距離從超馬組100公里到5公里都有。賽道位於棲蘭林道，其中100公里折返點位在170線林道末，高聳的「臺灣杉三姐妹」是臺灣高山森林的生態指標代表之一。

主辦單位由中華民國超級馬拉松運動協會、國立清華大學運動事業與政策中心合作，在工業技術研究院的指導下，制定路跑賽事碳足跡的計算涵蓋範圍與規則，並依據此規則計算出主辦單位提供參賽者的各項服務產生的碳足跡。而2022棲蘭越野是國內第一場以環保署認證的路跑賽事碳足跡產品類別規則，來進行碳足跡盤查計算的運動賽事，而今年賽事則將去年盤查結果作為規劃賽事活動執行方針。

在盤查過程中超馬協會發現，為了運送不同組別參賽者到不同起點的交通是最大排放熱點，因此取消該組別統一在相同起點出發，消除排放熱點以期減少碳足跡。

體育署表示，推動運動永續發展為體育署重要發展方針之一， 超馬協會所辦國際棲蘭林道越野賽，以自身賽事作為國內綠色賽事的領頭羊，將碳足跡盤查等理念帶入賽會，期未來在我國所辦的國際賽都能陸續以綠色永續概念來規畫舉辦，棲蘭越野賽事提供現場轉播，有興趣的民眾可以至超馬協會 Youtube觀看(https://www.youtube.com/channel/UCgA4yhZWcnyygBsxVCUs2Ng)。