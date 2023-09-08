為呈現近十年教學現場推動戶外教育成果，教育部國民及學前教育署委託國立臺灣海洋大學辦理首屆攝影徵件活動，以「鏡頭下的戶外教育」為主題，徵選103年迄今，教師運用臺灣豐富生態、海洋、城鎮等場域資源，規劃多元戶外教育課程，並以照片或短片捕捉師生在課程中的互動歷程，表達出戶外教育的過去、現在與未來的故事。

國教署說明，本次參賽對象為現任職於高級中等以下學校教師（含代理、代課教師），或教學支援工作人員，限個人參與，徵件分為照片組（山野探索、水域活動、其他場域）及短片組（歷史回顧、教學歷程、形象推廣），共6個類別，各類別預計選出3件特優（獎金1萬元）、5件優等（獎金5千元）及5件佳作，獲獎作品也將公開於教育部戶外教育資源平臺成果展示。

國教署表示，為普及落實戶外教育，教育部自110學年度起，每學年度補助至少1億元經費，協助縣市設置戶外教育及海洋教育中心，以研發縣市內學習路線、辦理專業增能等任務，另補助學校發展優質路線進行校際共學，以及發展自主學習課程，每學年參與學校至少700校，參與學生約10萬人次；更於112學年度推動專家到校服務計畫，透過研習、工作坊及課程協作形式，協助學校發展戶外教育與海洋教育校本課程，期以共同體現自發、互動、共好精神。

更多資訊可至戶外教育資源平臺（https://outdoor.moe.edu.tw/）查詢。