時序步入9月，除了月底的中秋團圓外，西村彗星已逐漸靠近地球，「月掩心宿二」及「水星西大距」也接續登場，可謂歡慶中秋佳節的最佳開幕秀。

臺南市長黃偉哲表示，8月上旬發現的全新彗星─C/2023 P1(又名西村彗星)，將於9月12日到達近地點，位於獅子座，屆時距離地球約只有0.84天文單位，視星等約2.7；接著於同月17日，彗星將到達近日點，位於室女座，距離太陽約0.22天文單位，視星等約1.7，屆時彗星於天空中距離太陽僅約12.2度左右，非常接近，可以在日落時分見到它的蹤影。現在已經可以在凌晨利用望遠鏡透過長時間曝光取得它的影像，隨著時間，它的亮度也逐漸增加至雙筒可見的程度，是目睹明亮彗星的大好機會。

9月21、22日登場「月掩心宿二」及「水星西大距」的掩星發生於白天，觀測難度高，心宿二於當日15時56分自月亮暗緣開始掩入，並於17時17分自月球亮緣復出，建議使用望遠鏡觀測；水星西大距時，水星將位於太陽以西且達最大距角，此次與太陽相距17.9度，位於獅子座，可於日出前於東方低空觀察，是觀看水星的最佳時刻。

南瀛天文館表示，根據最新計算，西村彗星繞行太陽的週期約為300年左右，是一顆週期性彗星，如果它的亮度如預期，如果錯過，就要等下輩子了。而另一顆備受期待的彗星─C/2023 A3將於明年2月午夜時分於天空中出現。