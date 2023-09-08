113 學年度高中英語聽力測驗第一次考試於 112 年 10 月 21 日舉行，報名日期自9 月 7 日至 9 月 14 日截止。

高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以自行個別網路報名。

考生姓名或通訊地址如需造字，須向大考中心提出申請，以免因資料錯誤而影響權益。高中英語聽力測驗第一次考試全面開放試場冷氣服務，如因身心因素需於無冷氣試場應試者，請於報名時勾選無冷氣試場並加註說明申請事由。

身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，分為一般項目、輔具項目及特殊項目，受

理期間為9 月 7 日至 9 月 14 日。一般項目與輔具項目於每次考試皆須重新提出申請；特殊項目則兩次英聽考試採一次申請與審查。無論報名第一次或第二次考試，均須於受理日期內提出申請，審查結果無法類推適用於學測及分科測驗。

英聽測驗成績可用於「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三項招生管道檢定項目，也可作為申請入學管道第二階段審查資料。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年。

如考生有各項目原提供服務以外之其他特殊需求，可於「應考服務需求表」之備註欄敘明，本會確認考生需求後，會於審查時納入闈務作業與考區設備等可行性評估，並依審定結果提供。針對使用特定設備與試題需編入特定考試地區特殊試場者，如有超出原訂臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮等特定考試地區原則之需求，請於申請期間內致電大考中心（電話 02-23661416 轉 608）洽詢。